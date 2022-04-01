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Общество

Пасхальную ярмарку планируют организовать в Детском парке в Пскове

1 апреля 2022 года, 15:47

В Пскове в Детском парке планируют организовать пасхальную ярмарку. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 апреля.

По его словам, ярмарку на Пасху в текущем году планируют организовать в Детском парке. Там будут установлены деревянные домики для торговли.

Борис Елкин также уточнил, что после пасхальной ярмарки их разместят в Финском парке и парке Строителей с целью дальнейшей организации небольших ярмарочных пространств.

В Финском парке, как отметил глава городской администрации, будет установлено несколько торговых точек. В настоящее время ведется поиск представителей бизнеса, которые будут там вести торговлю.

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