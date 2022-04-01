Голышев: Конкурс для ТОСов станет настоящей школой гражданской культуры жителей области

Конкурсы территориальных общественных самоуправлений станут настоящей школой гражданской культуры жителей Псковской области. Об этом заявил российский культуролог, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Спикер подчеркнул, что полностью поддерживает проведение конкурса на звание лучшего ТОС. По словам Александра Голышева такие мероприятия являются эффективным механизмом повышения качества жизни на местах, а также формируют социальную активность населения. Помимо этого, отмечает культуролог это «серьёзный метод воспитания гражданской культуры псковичей».

«Развитие способности человека или группы осуществлять все необходимые функции регулирования своей жизнедеятельности без вмешательства внешней власти - главнейшая задача демократического, социально-ориентированного общества. Сегодня можно наблюдать, что люди охотнее участвуют в массовых мероприятиях федерального или регионального масштаба, но с трудом собираются на собрание жильцов подъезда своего дома», – рассказал Александр Голышев.

В Псковской области начался конкурс на звание лучшего территориального общественного самоуправления. В регионе он проходит впервые. Его целью является повышение эффективности деятельности ТОСов и социальной активности населения.

Глава области Михаил Ведерников выступил инициатором конкурса. Губернатор подчеркивает, что развитие ТОСов является одним из ключевых механизмов по взаимодействию с населением и решению важных социальных инфраструктурных задач.

Конкурс состоит из двух этапов. В первом, муниципальном, определят лучшие ТОСы в каждом городском и сельском поселении, а также городском округе. Он будет проводиться с 7 по 22 апреля.

На региональном этапе лучшие муниципальные ТОСы будут бороться за гранты от 50 до 150 тыс. рублей. Конкурсная комиссия выберет победителей и призеров в трех группах: городские округа, городские и сельские поселения.

Сейчас в регионе функционируют 307 ТОСов. Все они активно участвуют в ежегодных конкурсах на лучший проект, которые нацелены на улучшение качества жизни на местах. В 2021 году реализовали более 160 таких проектов.