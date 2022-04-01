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Общество

48 мобильных вышек подключили к мобильной сети в Псковской области

1 апреля 2022 года, 09:55

Установленные в 2021 году в Псковской области 48 мобильных вышек подключили к мобильной связи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в «ВКонтакте».

48 мобильных вышек подключили к мобильной сети в Псковской области

Фото: pixabay

Глава региона подчеркнул, что установка базовых станций завершилась на три месяца раньше запланированного срока. Их запустиди в опытную эксплуатацию. Михаил Ведерников отметил, что необходимые разрешения на использования частот также получены.

Губернатор выразил благодарность Председателю Правительства Михаилу Мишустину, Минпромторгу, Минцифрам России за поддержку.

Михаил Ведерников добавил, что в 2022 году установят еще 25 вышек мобильной связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и за счёт областного бюджета.

«Это позволит обеспечить связью 90% жителей области. Работаем на результат!», – подытожил глава области.

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