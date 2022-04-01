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Общество

Губернатор обсудил благоустройство набережной реки Великой в Пскове с главным архитектором региона

1 апреля 2022 года, 08:33

Проект набережной реки Великой в Пскове обсудили губернатор Михаил Ведерников и главный архитектор региона Евгений Шапкин. Об этом глава области сообщил на своём Телеграм-канале.

На территории от Ольгинского моста в сторону Мирожского монастыря появятся несколько зон: парковая, рекреационная, игровые площадки и пляжная зона. Михаил Ведерников поручил подробнее проработать зону пляжа. Он подчеркнул, что на ней следует разместить детскую и волейбольную площадки, а также раздевалки.

Также участники на встрече обсудили работы по благоустройству территории у мемориала Знамя Победы, которые продолжаются в Идрице. На данном этапе запланирована укладка газона и размещение вдоль дорожек стендов с информацией о героях, участвовавших в боях за освобождение Идрицы и чьи имена связаны со Знаменем Победы. Также прорабатывается вопрос об установке макетов противотанковых «ежей».

Также сообщается, что в текущем году продолжится благоустройство Инклюзивного парка в Корытово. Как сообщил Михаил Ведерников, местный рельеф позволяет возвести там амфитеатр. Помимо этого, как сообщил глава региона, там появятся беседки, детские площадки, специальные деревянные тропы и водная дорожка для ходьбы.

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