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Общество

Церемония вручения премии «Народное признание – 2021» началась в Большом концертном зале филармонии

31 марта 2022 года, 19:00

В Большом концертном зале псковской филармонии началась церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2021», передаёт корреспондент «Псковской правды».

Церемония вручения премии «Народное признание – 2021» началась в Большом концертном зале филармонии

В зале собрались руководители Пскова и Псковской области, финалисты премии с группами поддержки, а также главы районов, депутаты, общественники и бизнесмены.

Сегодня в рамках торжественной церемонии будут названы имена обладателей по итогам прошедшего 2021 года. В 12-ти номинация на награду претендовал 131 человек. По итогам первого тура народного голосования, которое прошло на сайте ПАИ. В финал прошли только 36 соискателей – по три в каждой из номинаций, которые приняли участие во втором туре голосования и получили баллы от жюри. Его в текущем году возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Специальным музыкальным гостем премии станет коллектив Jambazi. Его лидер – врач-хирург из Санкт-Петербурга Александр Ломия.

Кроме того, всех гости церемонии смогут принять участие в розыгрыше специального приза от организаторов за самую лучшую фотографию. Снимок необходимо разместить до 13.00 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив его хештегом #премияПАИ.

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