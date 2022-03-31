В Псковской области на муниципальный уровень передали полномочия по содержанию и отлову бездомных собак

Полномочия по содержанию и отлову бездомных животных передали на муниципальный уровень. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на мартовской сессии, сообщили «Псковской правде» в региональном парламенте.

Согласно принятому закону, организацией деятельности по обращению с бездомными собаками на средства, выделенные из областного бюджета, будут заниматься местные власти на территории своих муниципалитетов. В частности, речь идет об отлове, транспортировке и передаче животных в специализированные приюты, а также их содержании, поиске новых владельцев и возвращении не проявляющих немотивированной агрессии животных на прежние места обитания.

Как сообщили в региональном парламенте, размер субвенции, которые на исполнение переданных государственных полномочий получат муниципалитеты, будет зависеть от количества бездомных животных, которые планируются к отлову на территории конкретного муниципального образования, и утвержденного норматива финансовых затрат на исполнение данных полномочий.

Согласно оценке финансистов, общий объем областной субвенции в текущем году составит около 10 млн рублей. Из них 4,3 млн рублей заложат в региональный бюджет на осуществление деятельности по обращению с бездомными животными. Остальные недостающие 5,6 млн рублей будут добавлены поправками в закон о бюджете.

В региональном парламенте подчеркнули, что всё необходимое финансирование в последующие годы будет предусматриваться на этапе формирования проекта областного бюджета.