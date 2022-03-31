Рэпер-хирург Jambazi выступит на вручения премии «Народное признание-2021»

Александр Ломия является врачом хирургом. В эфире радиостанции он поделился, как у него получается совмещать работу с увлечением и как ему удалось найти время для выступления в Пскове.

«Раньше, когда я был совсем молод, все было с каким-то озорством. Я работал пятидневку в больнице, оперировал, на выходных улетал на гастроли, прилетал в понедельник и из аэропорта ехал прямо на работу, – поделился музыкант, подчеркнув, что сейчас он уже врач-хирург высшей квалификационной категории и много лет у него есть ученики. – И тут я, знаете, говорю: «Ребята, я завтра поеду в Псков. Мне надо там концерт дать на премии». Все привыкли, всё нормально. Я могу позволить один день в неделю отсутствовать на работе. Разумеется, взяв отгул. Но я уже сам ощущаю, что это как-то всё странно. Но странно оно ровно до тех пор, пока я нахожусь в стенах больницы. Когда я отсюда выхожу, я окунаюсь в мир, который очень люблю, которым дорожу, за который много боролся. Я отдал много сил, чтобы стоять на сцене, в том числе в Пскове».

Александр Ломия поделился, что примерно 12 лет назад уже был в Пскове. Тогда, по его словам, город он изучить не успел. На тот момент у музыканта был R&B-коллектив, который он продюсировал. «Я его пихал везде, где только можно было, везде их возил», – поделился Александр Ломия. Он также рассказал, что его барабанщик попросил взять в поездку свою супругу, чтобы они вместе могли посмотреть Псков.