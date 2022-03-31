Рэпер-хирург Jambazi выступит на вручения премии «Народное признание-2021»

Петербургский рэпер-хирург Александр Ломия, известный под псевдонимом Jambazi, выступит на церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2021». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «7 Небо».
Петербургский рэпер-хирург Александр Ломия, известный под псевдонимом Jambazi, выступит на церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2021». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «7 Небо».
Александр Ломия является врачом хирургом. В эфире радиостанции он поделился, как у него получается совмещать работу с увлечением и как ему удалось найти время для выступления в Пскове.
«Раньше, когда я был совсем молод, все было с каким-то озорством. Я работал пятидневку в больнице, оперировал, на выходных улетал на гастроли, прилетал в понедельник и из аэропорта ехал прямо на работу, – поделился музыкант, подчеркнув, что сейчас он уже врач-хирург высшей квалификационной категории и много лет у него есть ученики. – И тут я, знаете, говорю: «Ребята, я завтра поеду в Псков. Мне надо там концерт дать на премии». Все привыкли, всё нормально. Я могу позволить один день в неделю отсутствовать на работе. Разумеется, взяв отгул. Но я уже сам ощущаю, что это как-то всё странно. Но странно оно ровно до тех пор, пока я нахожусь в стенах больницы. Когда я отсюда выхожу, я окунаюсь в мир, который очень люблю, которым дорожу, за который много боролся. Я отдал много сил, чтобы стоять на сцене, в том числе в Пскове».
Александр Ломия поделился, что примерно 12 лет назад уже был в Пскове. Тогда, по его словам, город он изучить не успел. На тот момент у музыканта был R&B-коллектив, который он продюсировал. «Я его пихал везде, где только можно было, везде их возил», – поделился Александр Ломия. Он также рассказал, что его барабанщик попросил взять в поездку свою супругу, чтобы они вместе могли посмотреть Псков.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» состоится 31 марта в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии.
В этот раз на соискание премии подали 131 заявка. Участники принимали участие в первом туре народного голосования на сайте ПАИ, после чего в каждой номинации определись тройки финалистов, которые прошли во второй тур голосования.
Свои голоса финалистам также отдали члены комиссии. Победителей «Народного признания – 2021» определят путём сложения голосов жюри и тех, которые финалисты получили во втором туре на сайте ПАИ.
Победителей определят в 12 номинациях: «Призвание», «Открытие», «Талант», «Наша марка», «Сервис», «Поступок», «Инициатива», «Рекорд», «Защита», «Бизнесмен года», «Событие» и «Экомышление».
В рамках премии ПАИ объявило фотоконкурс для всех гостей и участников церемонии награждения победителей. Чтобы принять в нем участие, гости торжественного мероприятия должны опубликовать на своей странице в «ВКонтакте» до 13:00 1 апреля фотографию, сделанную на церемонии. Снимок необходимо дополнительно сопроводить официальным хэштегом #премияПАИ. Автор самого интересного снимка получит подарок.