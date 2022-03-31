25 млн рублей выделят на первый этап работ по развитию комплекса «Безопасный город» в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Данные средства позволят модернизировать «ядро» системы видеомониторинга, сообщил руководитель регионального Управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области.

По словам Виталия Рахманова, планируется закупить программное обеспечение, оборудование для хранения и обработки видеоматериалов, организовать новые каналы связи и установить 50 камер, в том числе тех, которые имеют функцию распознавания лиц и автомобильных номеров.

Михаил Ведерников поддержал инициативу организации видеонаблюдения на прилегающих к следственным изоляторам УФСИН России по Псковской области территориях в Пскове и Великих Луках.

Помимо этого, на заседании обсудили вопрос включения в АПК «Безопасный город» средств видеонаблюдения образовательных учреждений. Глава региона поручил профильным органам власти проработать механизм включения данных систем видеонаблюдения в аппаратно-программный комплекс. Пилотными учреждениями могут стать учреждения образования Пскова.