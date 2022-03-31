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Экономика / Деньги

Псковичи смогут получить до 40 тысяч рублей на приобретение газового оборудования

31 марта 2022 года, 10:29

Жители Псковской области теперь смогут получить единовременную выплату до 40 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для участия в программе догазификации. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Псковичи смогут получить до 40 тысяч рублей на приобретение газового оборудования

Фото: pixabay

Право на единовременную выплату имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; инвалиды I группы; семьи, имеющие ребенка-инвалида; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица; члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

На эти цели в 2022 году в бюджете Псковской области предусмотрены 36,2 млн рублей. Чтобы получить выплату нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

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