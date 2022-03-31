Псковичи смогут получить до 40 тысяч рублей на приобретение газового оборудования

Жители Псковской области теперь смогут получить единовременную выплату до 40 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для участия в программе догазификации. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Право на единовременную выплату имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; инвалиды I группы; семьи, имеющие ребенка-инвалида; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица; члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

На эти цели в 2022 году в бюджете Псковской области предусмотрены 36,2 млн рублей. Чтобы получить выплату нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.