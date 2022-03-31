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Общество

Губернатор Псковской области примет участие в заседании Совета по вопросам газификации при Совфеде РФ

31 марта 2022 года, 09:57

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников станет участником заседания Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Мероприятие состоится 1 апреля в Москве.

На заседании участники обсудят ход и темпы газификации в российских регионах, поднимут вопросы газификации субъектов с помощью альтернативных энергоносителей, в том числе сжиженного углеводородного газа. Помимо этого присутствующие обсудят обеспечение безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В работе Совета по вопросам газификации субъектов РФ примут участие спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и другие.

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