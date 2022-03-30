Информационная волна «Мы работаем» стартовала в социальных сетях

В социальных сетях в рамках акции «Мы работаем» появились видеоролики о работе отечественных предприятий. Инициатором «информационной волны» выступило правительство Краснодарского края, сообщает Газета.ru.

На данный момент в акции «Мы работаем» принимают участие работники Уралвагонзавода, текстильщики и фермеры из Свердловской области, промышленники из Краснодарского края, а также судостроители завода «Лотос», садоводы, пекари, производители обуви из полимеров и предприятие по переработке игры рыб осетровых пород из Астраханской области.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, показана работа региональных предприятий в условиях введенных в отношении России санкций.

Как отмечает Газета.ru, акцию «Мы работаем» также поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Главная идея акции «Мы работаем – это рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. Для этого сегодня на федеральном и краевом уровне действуют различные меры поддержки», – сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, несмотря на веденные против нашей страны санкции, астраханское производство продолжает развиваться. «В эти непростые времена необходимо, чтобы астраханцы знали: предприятия нашего края не останавливают производство и не сокращают сотрудников. Напротив, новые реалии открывают перед ними новые перспективы», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил о том, что правительству по поручению президента России Владимира Путина предстоит запустить более эффективные и новые механизмы, которые помогут конкретным отечественным предприятиям преодолеть непростые условия и нарастить производство социальной значимой и важной для внутреннего рынка продукции.