2 апреля в Пскове пройдет тур по новостройкам

2 апреля всех желающих приглашают принять участие в туре по псковским новостройкам. Специалиста познакомят участников тура с самыми интересными и актуальные предложениями на рынке недвижимости Пскова.



В рамках тура псковичи узнают о более 50 вариантов планировок квартир в строящихся или уже готовых псковских новостройках, посетят строительные площадки, увидят своими глазами планировки квартир и пообщаются с представителями застройщика, задав им имеющиеся по теме вопросы. Специалисты также расскажут участникам тура о подробностях новой программы «Меняем старое на новое». Приобретение недвижимости в трейд-ин** является выгодной услугой, представляющей собой обмен старых квартир на новые с доплатой. Данная система покупки позволяет собственникам жилья облегчить процедуру продажи, выступая удобной и современной формой улучшения жилищных условий.