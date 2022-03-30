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Общество

2 апреля в Пскове пройдет тур по новостройкам

30 марта 2022 года, 14:43

2 апреля всех желающих приглашают принять участие в туре по псковским новостройкам. Специалиста познакомят участников тура с самыми интересными и актуальные предложениями на рынке недвижимости Пскова.

2 апреля в Пскове пройдет тур по новостройкам

В рамках тура псковичи узнают о более 50 вариантов планировок квартир в строящихся или уже готовых псковских новостройках, посетят строительные площадки, увидят своими глазами планировки квартир и пообщаются с представителями застройщика, задав им имеющиеся по теме вопросы.

Специалисты также расскажут участникам тура о подробностях новой программы «Меняем старое на новое». Приобретение недвижимости в трейд-ин** является выгодной услугой, представляющей собой обмен старых квартир на новые с доплатой. Данная система покупки позволяет собственникам жилья облегчить процедуру продажи, выступая удобной и современной формой улучшения жилищных условий.

2 апреля в Пскове пройдет тур по новостройкам

В предстоящем туре по новостройкам псковичи отправятся в четыре жилых комплекса: ЖК «Образцовый» (улица Крестки), Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности), ЖК Заречье PARK» (улица А. Алехина) и ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская).

Для того, чтобы принять участие в туре по новостройкам, необходимо заранее записаться по телефону: 8 (8112) 702-242.

Отъезд состоится в субботу, 2 апреля, в 11.00 от улицы Ленина, 6а.

**Трейд-ин представляет собой систему покупки, представляющая собой процесс, при котором покупатель отдаёт старый товар продавцу в зачет стоимости нового.

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