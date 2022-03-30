До 11 апреля можно подать заявку на конкурс «Студенческий стартап»

Заявку на всероссийский конкурс «Студенческий стартап» можно подать до 10 часов 11 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

«Студенческий стартап» – это грантовая поддержка студенческих проектов. В рамках конкурса определят одну тысячу победителей. Они получат по 1 млн рублей на развитие своих стартап-проектов.

По словам организаторов, финансирование «Студенческого стартапа» ведется в большей степени из федерального бюджета, доказывая желание представителей органов власти поддержать талантливую молодежь.

В этом году отбор студенческих стартап-проектов будет проводиться в семи тематических направлениях. Среди них медицина и технологии здоровьесбережения, цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, новые материалы и химические технологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии и биотехнологии.

Принять участие в конкурсе могут студенты, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в настоящее время фиксируется большой интерес среди студентов к «Студенческому стартапу». В частности, заявку на участие в конкурсе оставляет каждый третий посетитель сайта.

«При этом молодые люди представляют проекты по актуальным для Правительства направлениям – цифровизации и импортозамещению. На сегодняшний день 32% заявок, поступивших на конкурс, связаны с развитием цифровых технологий. Ещё 21% – посвящены созданию новых приборов и производственных технологий», – подчеркнул он.

Победители студенческого конкурса, которые получат гранты по 1 млн рублей, должны будут реализовать свой инновационный проект в течение следующих 12 месяцев, достигнув результатов, указанных в конкурсной заявке.

С подробной информацией о всероссийском конкурсе «Студенческий стартап» можно ознакомиться на сайте: https://fasie.ru/studstartup/