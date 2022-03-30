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Общество

Новый подрядчик подготавливается к строительству парка «Россия — моя история» в Пскове

30 марта 2022 года, 13:50

Новой подрядной организацией исторического парка «Россия — моя история» стало ООО «ИСП-Групп». Организация уже приступила к подготовительным работам и обустройству строительной площадки, доложил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Новый подрядчик подготавливается к строительству парка «Россия — моя история» в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Помимо этого, председатель профильного комитета рассказал, что на данный момент специалисты проводят экспертизу скорректированной проектной документации, которая предполагает переустройство ряда внутренних помещений интерактивного парка для их оптимального использования.

«Россия — моя история» предполагает мультимедийную выставочную систему, на которой панорамно изображена вся история России. В экспозициях будут использованы только современные технологии.

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