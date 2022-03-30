Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе

Карантин по бешенству отменили в личном подворье деревни Алексино Великолуского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий Указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

За 5 месяцев, в течение которых действовали ограничения, специалисты выполнили все мероприятия по локализации эпизоотического очага и профилактике заболевания на прилегающих территориях.

Карантин в деревне Алексино ввели из-за бешеной собаки, которая укусила хозяйку. На следующий день после инцидента животное нашли мертвым.