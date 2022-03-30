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Общество

Борис Елкин проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове

30 марта 2022 года, 08:31

Глава администрации города Пскова Борис Елкин проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского. Об этом он сообщает на своей странице в «ВКонтакте».

Борис Елкин проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове

Фото из социальных сетей Бориса Елкина

По его словам, на объекте практически готовы водопровод, хозяйственно-бытовая и ливневая канализация. 

На данный момент на участке от улицы Набат до улицы Александра Невского идет устройство земляного полотна, которое по словам подрядчика завершится в течение двух недель. Материалы для данных работ в наличии. Затем планируется отсыпка дороги щебеночно-песчаной смесью. 

Устройство дорожной одежды проходит на участке от улицы Александра Невского до улицы Ипподромной. По словам Бориса Елкина, там уже убрали старые опор освещения, поэтому подрядная организация может начать работы на тротуарах и зеленой зоне. 

Глава городской администрации напомнил подрядчику о необходимости соблюдения плана-графика. Он также добавил, что если все будет идти по плану, то в мае уже начнут укладывать асфальт. 

Помимо этого, Борис Елкин обсудил вопрос подъезда к жилым домам по левой стороне улицы. «Водители ничего не придумали лучше, как объезжать участок ремонта по пешеходным дорожкам и газонам. В то же время подъездной путь сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Договорились с подрядчиком, что на этой неделе он закончит устройство коммуникаций и отсыплет подъезд к дому №44 по улице Леона Поземского твердыми материалами. Поручил также содержать в должном виде проезд к Советской набережной», – рассказал глава администрации города Пскова.

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