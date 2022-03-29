В Пскове стартовал демонтаж ограждений Троицкого моста

Демонтаж конструкций пролетного строения Троицкого моста стартовал в Пскове. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящее время подрядчиком уже выполнена работа по демонтажу перильного ограждения по левой стороне сооружения и разборке мостового полотна.

Борис Елкин также сообщил, что для восстановления сохранившихся чугунных элементов их отправят на пескоструйную очистку, а затем заново покрасят.

«По этим образцам отольют из чугуна и утраченные детали. Технология реставрации отработана подрядчиком во время капитального ремонта Цепных мостов в Острове», – уточнил глава администрации Пскова.

Кроме того, Борис Елкин поделился, что на снятых ограждениях Троицкого моста все еще висят повешенные молодоженами в знак вечной любви друг к другу свадебные замки. «Если кто-то из вас хочет забрать свой замочек, вы можете обратиться в Управление городского хозяйства по телефону 29-15-04», – уточнил он.