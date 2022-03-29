В Пскове начали распиливать Троицкий мост

По словам представителя подрядной организации, на данный момент уже разобрано мостовое полотно Троицкого моста. В настоящее время рабочие производят демонтаж конструкции пролетного строения: демонтируют железобетонные плиты проезжей части и ведут алмазную резку главных пролетов моста. Для дальнейшей транспортировки на разборку все порежут на небольшие части.

«Демонтаж пролетного строения займет примерно полтора месяца. Мы не будем здесь видеть ничего, кроме четырех опор», – прокомментировал представитель подрядчика. Он также отметил, что правую часть Троицкого моста планируют начать разбирать через месяц, так как перед этим необходимо провести демонтаж внутренних инженерных сетей.

Кроме того, представитель подрядчика заверил, что на данный момент в работе по реконструкции объекта нет никаких глобальных сложностей. «Будем стараться, чтобы к концу года запустить движение», – подчеркнул он.

Глава администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул, что Троицкий (Советский) мост является «важным и сложным» объектом. По его словам, городская администрация стараются сделать так, чтобы подрядная организация не останавливала ни на минуту ремонтные работы.

«Сегодня начинают монтаж пролетных строений, балки первой секции. Эта работа еще больше месяца будет продолжаться. Работа сложная, потому что необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не упало ничего в речку», – сообщил Борис Елкин. Он напомнил, что для проведения данных работ специально пригнали крупный кран.

Глава администрации Пскова подчеркнул, что городские власти будут всячески способствовать тому, чтобы реконструкция дорожного объекта завершилась быстрее, так как объезд моста на данный момент доставляет псковичам очень большой дискомфорт. «Мы будем делать все, чтобы подрядчик как можно быстрее возвел новый мост и мы быстрее пустили по нему движение», – заключил Борис Елкин.

Реконструкция Троицкого (Советского) моста проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для пешеходов и автотранспорта движение было закрыто 1 марта. Мост планируют открыть уже в ноябре.