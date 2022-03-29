Порядка 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной

Этой весной в армию из Псковской области отправятся около 800 призывников. Первые отправки запланированы на середину мая, сообщил «Псковской правде» врио военного комиссара региона Сергей Смирнов.

По его словам, 1 апреля в Псковской области стартует весенний призыв в армию. Он продлится до 31 июля. В рамках него в армию отправятся около 800 псковичей. Сергей Смирнов отметил, что призывники в основном будут направляться в учебные подразделения. В специальной военной операции на Украине никто из них принимать участие не будет.

Врио военного комиссара Псковской области подчеркнул, что весенний призыв в Псковской области в текущем году пройдет с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, которые введены в регионе из-за распространения коронавируса. В частности, все призывники перед отправкой на областной сборный пункт сдадут тест на коронавирус.

По прибытии в областной пункт им измерят температуру, выдадут защитную маску и продезинфицируют руки. Здесь же будет организован и развод потоков людей. Повторно тест на коронавирус призывники сдадут уже перед отправкой в войска.

Кроме того, Сергей Смирнов также сообщил о том, что за теми, кого направляют в расположенные не далее чем в 400 км от Пскова части, прибудет транспорт из соединений. Для призывников, которые отправляются служить в отдаленные места, будут организованы отдельные прицепные железнодорожные вагоны.

Вакцинацию от коронавируса военнослужащие, по словам врио военного комиссара Псковской области, смогут пройти непосредственно по месту службы.