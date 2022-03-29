Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Порядка 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной

29 марта 2022 года, 16:05

Этой весной в армию из Псковской области отправятся около 800 призывников. Первые отправки запланированы на середину мая, сообщил «Псковской правде» врио военного комиссара региона Сергей Смирнов.

Порядка 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, 1 апреля в Псковской области стартует весенний призыв в армию. Он продлится до 31 июля. В рамках него в армию отправятся около 800 псковичей. Сергей Смирнов отметил, что призывники в основном будут направляться в учебные подразделения. В специальной военной операции на Украине никто из них принимать участие не будет.

Врио военного комиссара Псковской области подчеркнул, что весенний призыв в Псковской области в текущем году пройдет с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, которые введены в регионе из-за распространения коронавируса. В частности, все призывники перед отправкой на областной сборный пункт сдадут тест на коронавирус.

По прибытии в областной пункт им измерят температуру, выдадут защитную маску и продезинфицируют руки. Здесь же будет организован и развод потоков людей. Повторно тест на коронавирус призывники сдадут уже перед отправкой в войска.

Кроме того, Сергей Смирнов также сообщил о том, что за теми, кого направляют в расположенные не далее чем в 400 км от Пскова части, прибудет транспорт из соединений. Для призывников, которые отправляются служить в отдаленные места, будут организованы отдельные прицепные железнодорожные вагоны.

Вакцинацию от коронавируса военнослужащие, по словам врио военного комиссара Псковской области, смогут пройти непосредственно по месту службы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове начали распиливать Троицкий мост
Пробный ЕГЭ по математике написали родители псковских школьников
156 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю
Семь общественных территорий вошли в голосование по выбору объектов для благоустройства в Пскове в 2023 году
Еще 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
В Псковской области впервые выберут лучший ТОС
17 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопроизводства
Соглашение о взаимодействии подписали профсоюзы и Пушкиногорский район
Два представителя туристической сферы Псковской области стали Послами гостеприимства

Комментарии

Авторизация
No comments
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

Жми на газ

Общество
25 марта 15:40

Жми на газ

В медиацентре ПАИ обсудили ход догазификации в Псковской области
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка