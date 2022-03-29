156 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 21 по 27 марта, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 156 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе региональных суды.

Суды Псковской области за данный период рассмотрели 198 дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). Из них 40 человек получили предупреждения. По двум делам региональные суды приняли иные процессуальные решения.