Семь общественных территорий вошли в голосование по выбору объектов для благоустройства в Пскове в 2023 году

В голосование по выбору объектов для благоустройства в Пскове в 2023 году вошли семь общественных территорий. Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщил в своем Телеграм-канале глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, в голосование вошли семь территорий, которые расположены между домами №77-№81 по Рижскому проспекту, у дома №49 по Рижскому проспекту, между домами №35-№43 по Рижскому проспекту, а также на улице Отрадной (на берегу реки Великой), у дома №26 по улице Пригородской, у дома №15 по улице Госпитальной, между домами №23а-№21 по Октябрьскому проспекту, №8 по улице Гражданской и №23 по улице Металлистов.

Борис Елкин также отметил, во всех проектах запланировано благоустройство территории, в ходе которого будет установлена детская площадка.

Проголосовать за одну из предложенных общественных территорий Пскова можно с 15 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы отдать голос, псковичам старше 14 лет необходимо авторизоваться на сайте по номеру телефона или через подтвержденную запись на «Госуслугах».