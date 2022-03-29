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Общество

В Псковской области впервые выберут лучший ТОС

29 марта 2022 года, 13:27

Конкурс на звание лучшего территориального общественного самоуправления стартует в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

В Псковской области впервые выберут лучший ТОС

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Такое мероприятие в регионе проводится впервые. Главной задачей конкурса является повышение эффективности деятельности ТОСов и социальной активности населения.

Губернатор Михаил Ведерников выступил инициатором конкурса. По его мнению, развитие ТОСов является одним из ключевых механизмов по взаимодействию с населением и решению важных социальных инфраструктурных задач.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала на муниципальном уровне с 7 по 22 апреля будут выявлены лучшие ТОСы районов. Следующий этап будет региональным – на нем определят лучшие территориальные общественные самоуправления, которые получат гранты на сумму от 50 до 150 тыс рублей.

Комиссия выберет победителей и призеров в трех группах: городские округа, городские и сельские поселения.

Заявки для участия во втором этапе можно подать в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, 23.

Заявки будут приниматься с 22 апреля по 1 мая. Для участия в конкурсе необходимо предоставить перечень документов.

Справки по телефону: 8 (8112) 299–801.

На данный момент в регионе существует 307 ТОСов, которые в прошлом году реализовали свыше 160 проектов.

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