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Экономика / Промышленность

17 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопроизводства

29 марта 2022 года, 12:38

17 млн рублей из средств федерального бюджета поступят в Псковскую область на компенсацию части затрат по реализации хлебобулочных изделий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

17 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопроизводства

Фото: Дарья Хваткова
Выделенные средства направлены на компенсацию затрат по производству хлеба на 22-х заводах региона, пояснили в областном комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

О дополнительных регионального хлебопроизводства стало известно от заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, которая рассказала об этом на совещании с представителями региональных органов исполнительной власти и бизнеса.

В общей сложности из федерального бюджета выделили 2,5 млрд рублей, чтобы стабилизировать цены на хлеб в субъектах РФ.

Помимо этого, на совещании отметили, что во всей России хлебопекарная отрасль работает стабильно. На данном этапе задержек поставок или предпосылок для снижения производства нет.

В 2021 году из федерального бюджета на поддержку 14 предприятий хлебопекарной промышленности Псковской области было выделено 13 млн рублей.

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