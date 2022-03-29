Два представителя туристической сферы Псковской области стали Послами гостеприимства

Как рассказали изданию обладатели почетного звания, основная задача послов конкурса «Мастера гостеприимства» - популяризировать профессиональное состязание и привлечь представителей псковской туриндустрии к участию в нем.

«Это главный профессиональный конкурс в индустрии гостеприимства. Его организовывает президентская платформа «Россия - страна возможностей». Это огромное количество людей, которые горят туризмом, которые очень любят гостей, которые к ним приезжают», - рассказал Дмитрий Блицын.

По словам Анвара Зуфарова, в обязанности послов гостеприимства входить взаимодействие с органами власти. «Мы такая дополнительная надстройка к туризму в регионе. Ну, вот есть присадка топливная , которая делает более качественным движение вперед. Мы как раз эта самая присадка. Мы, в отличие от чиновников, с другой стороны видим ситуацию, и у нас подход немножко другой. Но нужно на кого-то опираться: нам нужны тысячи гостеприимных мастеров, а у нас их, боюсь, что даже не сотни, а десятки», - отметил он.

По словам собеседников издания, статус посла гостеприимства — это навсегда. «Послами останемся навсегда — это факт. Мы ими были. Есть официоз, а есть внутреннее состояние. Внутри мы настолько заражены гостеприимством, что мы готовы его рассеивать, как вай-фай», - подчеркнул Анвар Зуфаров.

Подробности в статье «Туристический вай-фай. Послы гостеприимства ищут кадры для туротрасли» на сайте «АиФ-Псков»>>>