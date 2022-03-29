Презентацию программы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» провели в Армении

Комитет по труду и занятости Псковской области вместе с представителями МВД России, отвечающими за вопросы миграции, провели видеоконференцию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» госпрограммы региона «Содействие занятости населения» в Республике Армения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал области.

На ней обсудили нынешние результаты реализации госпрограммы, а также актуальные вопросы по её осуществлению.

Помимо этого, обсуждались виды дополнительных соцгарантий по линии администрации Псковской области, а также соцгарантий, предоставляемых участникам программы, их семьям и территориальными органами МВД России.

Сотрудники комитета труда и занятости во время видеоконференции ответили на вопросы соотечественников, которые планируют переехать на постоянное место жительства в Псковскую область в рамках госпрограммы.

Работа в данном направлении продолжится.