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Общество

В Пскове улицы Кутузова и 2-ю Торфяную подсыпят асфальтобетонной крошкой

28 марта 2022 года, 19:22

Асфальтобетонной крошкой подсыпят улицы 2-ю Торфяную и участок дороги по улице Кутузова в Пскове. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале. Подсыпка запланирована на 31 марта или 1 апреля.

Борис Елкин отметил, что по многочисленным обращениям он совершил рабочий выезд на улицу 2-ю Торфяную, где ранее завершились работы по устройству газопровода.

«Из-за оттаивания земли и изменившихся погодных условий дорога находится в отвратительном состоянии. Здесь настоящее болото, людям ни пройти, ни проехать», – прокомментировал глава администрации Пскова.

Он уточнил, что вместе с представителя «Газпрома» были определены детали работ по благоустройству данной территории. В частности, после окончания снегопада, предварительно в четверг или пятницу, на улице 2-й Торфяной и участке дороги по улице Кутузова будет произведена подсыпка асфальтобетонной крошкой.

«Добавлю, что в этом году планируем начать ремонт улицы Торфяной. Это будет переходящий объект 2022-2023 годов, но, если позволят обстоятельства, постараемся сделать все работы в этом году», – подчеркнул Борис Елкин.

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