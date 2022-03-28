С 29 марта в Гдовском районе устанавливает запрет на выход и выезд на лёд водоемов

Запрет на выход и выезд любых транспортных средств на лёд водоемов Гдовского района устанавливается с 29 марта. Об этом сообщает газета «Гдовская заря» .

С 29 марта устанавливается запрет выхода и выезда на ледовое покрытие водоемов Гдовского района, в числе которых Тёплое и Чудское озера.

Соответствующее распоряжение подписал председател муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, глава муниципалитета Юрий Павлов.