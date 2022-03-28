Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С 29 марта в Гдовском районе устанавливает запрет на выход и выезд на лёд водоемов

28 марта 2022 года, 17:45

Запрет на выход и выезд любых транспортных средств на лёд водоемов Гдовского района устанавливается с 29 марта. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

С 29 марта в Гдовском районе устанавливает запрет на выход и выезд на лёд водоемов

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

С 29 марта устанавливается запрет выхода и выезда на ледовое покрытие водоемов Гдовского района, в числе которых Тёплое и Чудское озера. 

Соответствующее распоряжение подписал председател муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, глава муниципалитета Юрий Павлов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первым рейсом авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Псков прилетели 40 человек
В Пскове улицы Кутузова и 2-ю Торфяную подсыпят асфальтобетонной крошкой
До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 29 марта
В список крупнейших должников за газ в Псковской области попали 15 организаций
Лучшие фотоработы о родном крае определят в Псковской области
Полиция проводит проверку по факту обнаружения в Локнянском районе повешенной собаки
28 псковских рыбаков спасли с оторвавшихся льдин на прошлых выходных
В Локнянском районе обнаружили повешенную на дереве собаку
Прием заявлений в первые классы школ Пскова стартует с 1 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

Жми на газ

Общество
25 марта 15:40

Жми на газ

В медиацентре ПАИ обсудили ход догазификации в Псковской области
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка