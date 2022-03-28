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Общество

Лучшие фотоработы о родном крае определят в Псковской области

28 марта 2022 года, 17:20

В Псковской области в рамках фотоконкурса среди школьников «В России – моя душа» выберут лучшие работы о родном крае. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Лучшие фотоработы о родном крае определят в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Любители фотоискусства в рамках конкурса смогут представить авторский взгляд на историю своей малой Родины и историю Псковской области, а также на культуру, природу и патриотические события в регионе.

В текущем году лучшие фотоработы будут определены в четырех номинациях: «Репортаж», «Памятное место», «Пейзаж моего края» и «Серия фотографий».

Желающие принять участие в фотоконкурсе могут отправить свою заявку до 15 мая по электронному адресу: konkurs.pskovmol@gmail.com.

Конкурс реализует АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке администрации Псковской области. Мероприятие проводится в рамках регионального школьного военно-патриотического проекта «Россия — страна Героев». 

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