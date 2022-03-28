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Общество

Гуманитарную помощь беженцам из Донбасса собрала псковская школа искусств

28 марта 2022 года, 14:40

Детская школа искусств Пскова собрала гуманитарную помощь эвакуированным жителям из Донецкой и Луганской республик. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Сбор помощи инициировала администрация учреждения под руководством директора Константина Васильева.

Гуманитарную помощь беженцам из Донбасса собрала псковская школа искусств

Фото пресс-службы администрации Пскова

По словам начальника хозяйственного отдела псковской школы искусств Алексея Иванова, ранее в учреждении было принято решение поставить копилку, куда все желающие, в числе которых педагоги, дети и родители, могли внести свою помощь.

На собранные деньги были приобретены памперсы для детей и взрослых, а также средства личной гигиены. Представители учреждения передали их в пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный в Ресурсном центре развития добровольчества на улице Конной, 2.

«Мы благодарны всем, кто был неравнодушен, кто проявил сочувствие и человечность к людям, которые сейчас находятся в трудной ситуации», – подчеркнул Алексей Иванов. Он сообщил, что администрация образовательного учреждения вновь планирует провести сбор средств.

Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР открыты в Пскове на улице Гоголя, 9 (тел. 8 (8112) 66-25-12) и на улице Конной, 2 (тел. 8-953-236-33-21). Псковичи могут принести предметы первой необходимости и личной гигиены, воду в бутылках, одноразовую посуду, продукты питания с длительных сроком хранения, а также средства индивидуальной защиты, товары для детей и многое другое. 

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