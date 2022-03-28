Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за неделю

28 марта 2022 года, 10:53

За минувшую неделю, с 21 по 27 марта, газета «Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», изданию был присвоен индекс цитируемости 0,02. Среди тех публикаций, которые цитировали другие СМИ, был материал о запретах на парковку на период работы техники, которая занимается уборкой Пскова. Эту новость, в частности, перепечатал портал «Транспорт в России».

«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за неделю

Лидером рейтинга стало Псковское агентство информации с ИЦ 4,03. ПЛН с результатом 3,76 стало второй. На третьем месте – ГТРК «Псков» (ИЦ 1,52), за ним следуют портал luki.ru (ИЦ 0,79) и «АиФ-Псков» (ИЦ 0,03).

Новостями региона интересовались такие СМИ как «Извстия», «Фонтанка»,  «АвиаПорт» и другие.

В ТОП-10 также вошёл сайт газеты «Комсомольская правда — Псков». Это издание работает в одном холдинге с ПАИ, «Псковской правдой» и «АиФ-Псков».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Локнянском районе обнаружили повешенную на дереве собаку
Прием заявлений в первые классы школ Пскова стартует с 1 апреля
Гуманитарную помощь беженцам из Донбасса собрала псковская школа искусств
Теплая погода в Псковской области не ожидается до 15 апреля
До 7 миллиметров снега выпало в Псковской области
288 человек вылечились от коронавируса в Псковской области 27 марта
Поврежденные ветром дорожные знаки и светофоры восстанавливают в Пскове
Дополнительные баллы для поступления смогут получить абитуриенты ПсковГУ за участие в конкурсе
Небольшой дождь ожидается в Псковской области 28 марта

Комментарии

Авторизация
No comments
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

Жми на газ

Общество
25 марта 15:40

Жми на газ

В медиацентре ПАИ обсудили ход догазификации в Псковской области
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка