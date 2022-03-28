«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за неделю

За минувшую неделю, с 21 по 27 марта, газета «Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», изданию был присвоен индекс цитируемости 0,02. Среди тех публикаций, которые цитировали другие СМИ, был материал о запретах на парковку на период работы техники, которая занимается уборкой Пскова. Эту новость, в частности, перепечатал портал «Транспорт в России».

Лидером рейтинга стало Псковское агентство информации с ИЦ 4,03. ПЛН с результатом 3,76 стало второй. На третьем месте – ГТРК «Псков» (ИЦ 1,52), за ним следуют портал luki.ru (ИЦ 0,79) и «АиФ-Псков» (ИЦ 0,03).

Новостями региона интересовались такие СМИ как «Извстия», «Фонтанка», «АвиаПорт» и другие.

В ТОП-10 также вошёл сайт газеты «Комсомольская правда — Псков». Это издание работает в одном холдинге с ПАИ, «Псковской правдой» и «АиФ-Псков».