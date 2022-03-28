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Экономика

Меры поддержки предприятий усилились в Псковской области

28 марта 2022 года, 09:38

Меры поддержки псковских предприятий усилились. Об этом заявила вице-губернатор Нинель Салагаева в очередном выпуске «Псковского телеграма Online» 28 марта.

Гость программы отметила, что организации Псковской области испытывают определенные трудности. Нинель Салагаева поделилась, что часть мер поддержки уже приняли на федеральном уровне, и сейчас ожидается третий пакет.

«Это ограничение проверок, продление автоматом лицензий по лицензируемым видам деятельности. Финансовые меры поддержки. Во-первых, увеличивается перечень системообразующих организаций», – подчеркнула спикер.

Она также добавила, что в федеральном перечне системообразующих предприятий числились три псковских компании, и было принято решение включить еще три организации, по которым сейчас ожидается документация.

Нинель Салагаева подчеркнула, что у таких предприятий есть возможность воспользоваться мерами поддержки, которые есть на федеральном уровне. В качестве примера она привела пополнение оборотных средств, которые компания может взять на льготных условиях.

Вице-губернатор также сообщила, что на региональном уровне переформатировали работу фонда поддержки МСП. Размер займа под оборотные средства увеличили с 1 до 5 млн рублей, в то время как ставки остались такими же, поделилась Нинель Салагаева, — портфель фонда составляет 300 млн рублей. По ее словам, он будет пополняться по тому же принципу, что и во время пандемии коронавируса.

«Ждём помощи от министерства промышленности на декапитализацию нашего фонда», поделилась вице-губернатор.

Спикер подчеркнула, что свою работу возобновил оперативный штаб . В списке системообразующих предприятий находятся 37 организаций. «Мы их ежедневно мониторим. Оказываем им точечную поддержку», – подчеркнула Нинель Салагаева.

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