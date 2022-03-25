Ещё три псковские организации включат в федеральный перечень системообразующих предприятий

На уровне Минпромторга России в федеральный перечень системообразующих предприятий решили включить такие псковские организации, как ООО «Псков-Полимер», ЗАО «Опытный завод «Микрон», ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», рассказала вице-губернатор Нинель Салагаева на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 25 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Ранее в федеральный список были включены псковские предприятия ООО «Завод электротехнического оборудования», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Элементум», напомнила вице-губернатор. Документы для включения в перечень еще нескольких компаний уже готовятся.

«Это позволит воспользоваться беспрецедентными мерами поддержки на федеральном уровне как можно большему числу компаний», – подчеркнула Нинель Салагаева. Она также доложила, что в региональный перечень системообразующих предприятий в настоящий момент включены 37 предприятий.

Вице-губернатор также сообщила, что ситуация на заводе «Элементум» вызывает беспокойство, поскольку он находится в режиме временного простоя в связи с сбоями в поставках сырья.

Глава региона поручил своему заместителю и председателю комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву оказать оперативную поддержку компании в получении займа на пополнение оборотных средств. А комитету по труду и занятости необходимо наладить с организацией прямой контакт по появляющимся вопросам.

Помимо этого, Михаил Ведерников подписал распоряжение, согласно которому АО «Опытный завод «Микрон» и ООО «Велмаш-С» получат государственную поддержку в виде налоговых льгот. Заявки на получение господдержки данным компаниями одобрили в начале марта по итогам заседания Совета по инвестициям.