Состоялись похороны пяти псковских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине

Глава региона сообщил, что прощание состоялось со старшим сержантом Артёмом Максимовым, сержантом Владимиром Васильевым, гвардии сержантами Кириллом Миселевым и Алексеем Матюхиным и прапорщиком Василием Кузнецовым.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким. Он также заверил, что семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

«Вечная память нашим героям», – написал губернатор.