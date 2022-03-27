Состоялись похороны пяти псковских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине

Состоялись похороны пяти псковских военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «ВКонтакте».
Состоялись похороны пяти псковских военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «ВКонтакте».
Глава региона сообщил, что прощание состоялось со старшим сержантом Артёмом Максимовым, сержантом Владимиром Васильевым, гвардии сержантами Кириллом Миселевым и Алексеем Матюхиным и прапорщиком Василием Кузнецовым.
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким. Он также заверил, что семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.
«Вечная память нашим героям», – написал губернатор.