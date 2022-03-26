Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Санкции в отношении России и Белоруссии грозят увеличением цен на продовольствие в Европе и США

26 марта 2022 года, 12:47

Ростом инфляции и увеличением цен на продовольствие в Европе и США грозят введенные в отношении России и Белоруссии санкции. На это также повлияют рост цен на удобрения, топливо и газ, и возможный запрет на экспорт удобрений. Об этом сообщает Телеграм-канал «Война с фейками. Аналитика».

Бесспорно, наложенные на Россию санкции оказали существенное влияние на экономику нашей страны. Теперь придется жить по-другому без станков, иностранных чипов и запчастей. Однако у отечественных компаний есть выход.

В частотности, компания «АВТОВАЗ» планирует в скором времени вывести на рынок автомобили с минимумом иностранных компонентов. А крупный российский производитель офисной бумаги в ближайшее время возобновит свое производство, так как уже решил проблему с нехваткой иностранного компонента для отбеливания.

Если из-за санкций России придется немного пожертвовать комфортом, то для европейских стран ситуация может обернуться катастрофой. Так, санкции, которые ввели в отношении нашей страны и Белоруссии, в скором времени грозят увеличением цен на продовольствие и ростом инфляции в США и Европе.

В настоящее время уже фиксируется резкий рост цен на удобрения, которые используются для выращивания большей части сельскохозяйственных культур во всем мире. Россия в настоящее время является крупнейшим экспортером карбамида, а среди поставщиков калия уступает первое место Белоруссии. В том случае, если президенты двух стран примут решение о приостановлении поставок калия, зарубежным сельхозпроизводителям придется тяжело. Так, бразильские фермеры уже говорят о возможном дефиците удобрений.

Кроме того, Россия также занимает десятую часть мирового рынка аммиака, требуемого для производства ряда удобрений. Одним из главных каналов данного вещества выступает аммиакопровод «Тольятти – Одесса». Он был перекрыт с первого дня спецоперации на Украине. Перезапустят ли его в ближайшее время – не известно.

Подробнее о том, как введенные в отношении России санкции повлияют на весь мир, читайте в материале «Без хлеба, соли и чипов: как санкции повлияют на весь мир».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

105 новых случаев заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 26 марта
Все службы Псковской области готовы к приёму беженцев – Ведерников
Состоялись похороны пяти псковских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине
Михаил Ведерников прокомментировал сообщения о разрушающемся карнизе здания администрации Псковской области
Порядка 20 единиц техники задействованы в уборке псковских улиц от грязи и пыли
Региональный УФАС не выявил в Псковской области нарушений в подорожании сахара
Псковский губернатор: Маски – это по-прежнему необходимая противовирусная мера
До +3 градусов ожидается в Псковской области 27 марта
Псковские спортсмены привезли три медали с Всероссийских соревнований по танцевальному спорту

Комментарии

Авторизация
No comments
Жми на газ

Общество
25 марта 15:40

Жми на газ

В медиацентре ПАИ обсудили ход догазификации в Псковской области
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка
Бог любит троицу

Общество
22 марта 15:00

Бог любит троицу

250 лет назад Невель впервые вошел в состав Псковской губернии