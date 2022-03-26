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Общество

Незаконную рекламу наркотиков на фасадах домов закрасили псковские студенты и курсанты

26 марта 2022 года, 11:16

Псковские студенты и курсанты приняли участие в первом этапе общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Антинаркотический рейд организовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Незаконную рекламу наркотиков на фасадах домов закрасили псковские студенты и курсанты

Фото: УКОН УМВД России по Псковской области

В рамках первого этапа участники акции «удалили» незаконную рекламу наркотических средств, которая была размещена в местах отдыха граждан, а также на фасадах многоквартирных домов. В антинаркотическом рейде приняли участие студенты Псковского кооперативного техникума и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России.

Незаконную рекламу наркотиков на фасадах домов закрасили псковские студенты и курсанты

Фото: УКОН УМВД России по Псковской области

Помимо закрашивания запрещенных надписей на фасадах домов, активисты общероссийской акции также раздали прохожим тематические памятки и проинформировали их о телефонах полиции, по которым граждане могут сообщить о наркопритонах и фактах незаконного оборота оружия.

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