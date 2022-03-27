Все службы Псковской области готовы к приёму беженцев – Ведерников

В еженедельном обращении к псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о готовности всех региональных служб к приему беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своем Телеграм-канале 27 марта.

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область готовится к приему беженцев. В частности, регион несколько раз добавляли в резерв субъектов, куда при необходимости будут направлены беженцы, однако в дальнейшем его снимали, так как в настоящее время территориально близкие к границе субъекты справляются с имеющимся потоком беженцев.

«Как неоднократно говорил президент, сами украинцы нам не враги. Всем мирным жителям Украины оказывается максимальная помощь и поддержка», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что псковские власти держат ситуацию на контроле. Так, данный вопрос был рассмотрен на первом в текущем году заседании региональной антитеррористической комиссии.

«Все наши службы готовы. Из новых данных: коллеги из УМВД проинформировали, что каждый беженец предварительно проверяется ещё в Ростовской области, чтобы в страну не проникли экстремисты. Сверх этого проверки будут проводиться и на месте», – сообщил губернатор Псковской области и уточнил, что пункты временного размещения уже готовы к приему нуждающихся в помощи беженцев.