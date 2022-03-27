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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Региональный УФАС не выявил в Псковской области нарушений в подорожании сахара

27 марта 2022 года, 12:05

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области не выявило нарушений в подорожании сахара. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил в еженедельном видеообращении к псковичам 27 марта.

Региональный УФАС не выявил в Псковской области нарушений в подорожании сахара

Источник: pixabay.com

По его словам, дефицит и подорожание сахара до сих пор остаются актуальной для Псковской области темой. Так, Михаил Ведерников сообщил, что с нарушениями сроков региональный УФАС все-таки предоставил данные проведенного расследования.

«Итог: нарушений не выявлено. Результатом осталось только выданное предостережение предпринимателю в Острове», – подчеркнул он.

Губернатор региона также сообщил о том, что в псковском УФАС заверили, что они могут работать исключительно с местными компаниями. Федеральные сети, в свою очередь, уже являются зоной ответственности федеральной службы.

«Комментировать это не буду. Лучше расскажу актуальные новости», – заявил Михаил Ведерников и привел в пример Воронежское УФАС. В частности, служба выявила признаки «картельного сговора» с целью поддержания цен на сахар. По результатам проверки управление возбудило антимонопольное дело против «Магнита» и «Пятерочки».

В отношении оптовых поставщиков сахара силами УФАС возбудили антимонопольное дело и в Кемеровской области. Нарушителям теперь грозят оборотные штрафы.

«Федеральный ФАС также выявил проблемы – отдельные компании задерживали отгрузки сахара, так как не знали, по какой цене продавать. Выводы каждый сделает сам», – заключил Михаил Ведерников.

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