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Общество

Михаил Ведерников прокомментировал сообщения о разрушающемся карнизе здания администрации Псковской области

27 марта 2022 года, 12:14

Сообщения о разрушающемся карнизе здания администрации Псковской области, которые появились в ряде СМИ, в рамках еженедельного видеообращения к псковичам прокомментировал губернатор региона Михаил Ведерников 27 марта.

Михаил Ведерников прокомментировал сообщения о разрушающемся карнизе здания администрации Псковской области

Фото: ПАИ

По его словам, карниз здания региональной администрации, расположенного в Пскове на улице Некрасова, 23, действительно начал разрушаться еще в прошедшем 2021 году. В декабре с него заблаговременно были убраны проблемные куски штукатурки, чтобы в дальнейшем они не падали на тротуар.

«Чтобы никто не беспокоился, в четверг территория была ограждена, а в пятницу карнизы обследованы ещё раз. Проблем не выявлено, ограждения сняли», – сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что в настоящее время согласовываются все необходимые документы на разработку проектно-сметной документации. После их выполнения будут проведены торги на капитальный ремонт. Сам процесс, по словам Михаила Ведерникова, будет не быстрым, так как здание региональной администрации является объектом культурного наследия федерального значения.

«Мы планировали заняться этим вопросом раньше, но деньги куда больше требовались на социальных объектах», – уточнил губернатор Псковской области.

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