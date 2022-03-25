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Общество

Лёд на псковских водоемах составляет 10-15 сантиметров

25 марта 2022 года, 15:54

Ледовая разведка показала, что толщина льда на водоемах Псковской области составляет 10-15 сантиметров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Лёд на псковских водоемах составляет 10-15 сантиметров

В пресс-службе также подчеркнули, что каждый день солнце греет, что делает лед более тонким и непрочным. Также отмечается, что структура льда рыхлая, местами есть мелкие промоины.

Специалисты МЧС отмечают, что сейчас выход на лед смертельно опасен.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую службу спасения по телефону «112».

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