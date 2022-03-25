Псковская таможня набирает новых сотрудников на пост МАПП Бурачки

На таможенный пост МАПП Бурачки в Себежском районе в связи с увеличением штата требуются сотрудники для прохождения службы по контракту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Таможенникам обещают предоставить все социальные гарантии, помимо этого сотрудникам таможенного поста присваивается специальное звание. Заработная плата составит от 40 тыс. рублей. Выйти на пенсию работники смогут при выслуге срока службы не менее 20 лет.

Сотрудники таможенного поста будут работать по сменному графику «сутки через трое». Смена длится сутки (24 часа) с 09:00 до 09:00 следующего дня

Должностных лиц доставляют из Пскова, Великих Лук до таможенного поста МАПП Бурачки и обратно на автотранспорте.

Кандидатов будут подбирать на основании заполненных документов, которые предоставляются соискателями. Потенциальный сотрудник должен соответствовать квалификационным и специальным требованиям. Для службы на таможенном посту необходимо согласие на проведение психофизиологического исследования (тестирования).

И.о. замначальника таможни Екатерина Андреева рекомендовала желающим работать в таможенных органах заранее заняться решением вопросов с трудоустройством, поскольку для проверки подаваемых документов необходимо время.

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