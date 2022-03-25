Педагогов Псковской области приглашают принять участие во Втором Всероссийском форуме классных руководителей

Во Втором Всероссийском форуме классных руководителей приглашают принять участие педагогов Псковской области. Подать заявку на участие в форуме может любой классный руководитель, который имеет опыт работы в школе, сообщили «Псковской правде» организаторы. В текущем году в отборочном этапе также смогут принять участие и кураторы групп в учреждениях среднего профессионального образования.

Для того, чтобы принять участие, педагогам из Псковской области необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться как участник. Организаторы уточнили, что участники также получат дополнительные уведомления о старте первого отборочного этапа. Кроме того, слушатели Второго Всероссийского форума классных руководителей могут следить за новостями наборной компании в сообществе форума в социальной сети «Вконтакте».

По словам организаторов, участникам форума классных руководителей сначала предстоит пройти отборочный тур, который пройдет в несколько этапов. В частности, он включает в себя онлайн-тестирование по основам педагогики, предоставление видеовизитки, в которой нужно рассказать о своей мотивации участия в форуме, а также онлайн-решение задач по тематике классного руководства.

Второй Всероссийский форум классных руководителей пройдет в Москве в октябре 2022 года. Проживание, питание и проезд очных участников оплачивает принимающая сторона. В рамках форума слушатели посетят культурные, образовательные и дискуссионные программы. Экспертами и спикерами мероприятия станут признанные в различных областях специалисты. Они поделятся с участниками своим профессиональным опытом.

В Первом Всероссийском форуме классных руководитель, который проходил в Москве с 9 по 10 октября 2021 года и собрал одну тысячу участников из 85 российских регионов, принимала участие учитель физической культуры, классный руководитель 5А класса МБОУ «Пыталовская средняя школа» Вера Фёдорова.

По её словам, участие в форуме является отличной возможностью обсудить с коллегами «по цеху» насущные проблемы.

«Участие в форуме классных руководителей стало для меня значимым и интересным событием. Я познакомилась с коллегами, мы смогли обменяться новыми идеями, которые можно взять на вооружение в своей работе. Важное место на форуме занимает обсуждение насущных проблем, – подчеркнула Вера Фёдорова. – Все учителя – от Владивостока до Псковской области – сталкиваются с одинаковыми сложными ситуациями, из которых далеко не всегда легко найти выход».

Педагог также отметила, что проведение подобных форумов помогает развиваться и двигаться дальше «в ногу со временем», привнося новое в свою работу. Все это позволяет стать для ученика не просто учителем, а его другом и наставником.