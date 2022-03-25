В Пыталовском районе состоялась церемония передачи останков летчика Левана Чанкотадзе на родину в Грузию

В пыталовском Доме культуры состоялась церемония передача останков летчика Левана Поликарповича Чанкотадзе, которого нашли в 2021 году в ходе «Вахты Памяти» на территории муниципалитета в Кокшинском болоте, на родину в Грузию. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».



В торжественной передаче приняли участие глава Пыталовского района Вера Кондратьева, сотрудники отдела в городе Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области, руководитель Пыталовского поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов и поисковики, а также отряды «Юнармии», жители муниципалитета и представители «Поискового движения России», приехавшие в Пыталовский район за останками. В ходе церемонии председатель Межрегиональной общественной организации «Поисковое объединение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Военная археология» Юрий Соломатин поблагодарил администрацию района и поисковиков за проделанную работу. По его словам, их организация выступает «международным крылом» «Поискового движения России», деятельность которой направлена на поиск за рубежами России останков бойцов времен Великой Отечественной войны. «Мы вели работы на территории Германии, Польши, Прибалтики и Украины. Также занимались перевозкой останков и захоронением их на родине. Мы принимали ребят с Белоруссии, принимали бойцов из Украины и передавали их туда в рамках проекта «Дорога домой», – отметил Юрий Соломатин.



Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поблагодарила всех, кто принимал участие в мероприятиях по подъему самолёта и останков его экипажа. Она напомнила, что это событие произошло на территории муниципалитета в июне прошлого года. На протяжении всех этих дней велась подготовка к церемонии передачи: оформлялись необходимые документы, велись поиски родственников. «Сейчас всё готово, и мы передаём останки бойца представителям «Поискового движения России» для того, чтобы нашего героя Левана Чанкотадзе передали на историческую родину в Грузию его родственникам. Мы гордимся им и помним его подвиг на благо Пыталовского района, – подчеркнула Вера Кондратьева и отметила, что это первый для района опыт международной передачи останков бойца. В ходе торжественной церемонии члены поискового отряда «Поиск-97» Андрей Гришкевич и Василий Чиркунов передали представителю «Поискового движения России» гроб с останками Левана Чанкотадзе, подшлемник, который был найдет в ходе поисковой операции и его ремень от парашюта.