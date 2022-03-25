В Пыталовском районе состоялась церемония передачи останков летчика Левана Чанкотадзе на родину в Грузию

В пыталовском Доме культуры состоялась церемония передача останков летчика Левана Поликарповича Чанкотадзе, которого нашли в 2021 году в ходе «Вахты Памяти» на территории муниципалитета в Кокшинском болоте, на родину в Грузию. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».
Фото пыталовской газеты «Наша жизнь»
В торжественной передаче приняли участие глава Пыталовского района Вера Кондратьева, сотрудники отдела в городе Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области, руководитель Пыталовского поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов и поисковики, а также отряды «Юнармии», жители муниципалитета и представители «Поискового движения России», приехавшие в Пыталовский район за останками.
В ходе церемонии председатель Межрегиональной общественной организации «Поисковое объединение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Военная археология» Юрий Соломатин поблагодарил администрацию района и поисковиков за проделанную работу.
По его словам, их организация выступает «международным крылом» «Поискового движения России», деятельность которой направлена на поиск за рубежами России останков бойцов времен Великой Отечественной войны.
«Мы вели работы на территории Германии, Польши, Прибалтики и Украины. Также занимались перевозкой останков и захоронением их на родине. Мы принимали ребят с Белоруссии, принимали бойцов из Украины и передавали их туда в рамках проекта «Дорога домой», – отметил Юрий Соломатин.
Фото пыталовской газеты «Наша жизнь»
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поблагодарила всех, кто принимал участие в мероприятиях по подъему самолёта и останков его экипажа. Она напомнила, что это событие произошло на территории муниципалитета в июне прошлого года. На протяжении всех этих дней велась подготовка к церемонии передачи: оформлялись необходимые документы, велись поиски родственников.
«Сейчас всё готово, и мы передаём останки бойца представителям «Поискового движения России» для того, чтобы нашего героя Левана Чанкотадзе передали на историческую родину в Грузию его родственникам. Мы гордимся им и помним его подвиг на благо Пыталовского района, – подчеркнула Вера Кондратьева и отметила, что это первый для района опыт международной передачи останков бойца.
В ходе торжественной церемонии члены поискового отряда «Поиск-97» Андрей Гришкевич и Василий Чиркунов передали представителю «Поискового движения России» гроб с останками Левана Чанкотадзе, подшлемник, который был найдет в ходе поисковой операции и его ремень от парашюта.
Фото пыталовской газеты «Наша жизнь»
Далее председатель Межрегиональной общественной организации Юрий Соломатин и глава Пыталовского района Вера Кондратьева подписали акт приема-передачи останков. Их планируют передавать в Грузию в середине апреля.
«Сейчас на территории России мы собираем останки 9 бойцов Грузии, передачу которых мы планируем провести в середине апреля. Это будет происходить на границе Северной Осетии и Грузии на нуле. Передачу осуществят наши представители представителям Грузии, откуда дальше останки отправятся на свою малую родину», – прокомментировал Юрий Соломатин.
Он отметил, что в Пыталово организация забрала останки шестого бойца, и подчеркнул, что основная работа по всему процессу была проведена местными поисковиками отряда «Поиск-97», которые связались с родственниками, и администрацией Пыталовского района, подготовившей все необходимые документы.
Поиски самолета ИЛ-2 с экипажем, который погиб 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, велись около 20 лет. Место крушения было обнаружено на территории муниципалитета в Кокшинском болоте – в шести километрах от суши. Фрагменты самолета лежали на глубине пяти метров. Процесс подъема самолета и останков бойцов начался в рамках «Вахты памяти». Для этого потребовались вездеходы на гусеничном ходу, насосы и другое специальное оборудование.
Первые обломки, несколько фрагментов брони и кусок стекла, были подняты в конце мая 2021 года. Поисковики также обнаружили редуктор самолета ИЛ-2, на котором сохранился номер боевой машины. По их словам, найденная деталь не оторвалась во время крушения, а была соединена с двигателем. Кроме того, в ходе экспедиции была обнаружена и разбитая капсула сбитого в Пыталовском районе самолета. Из неё поисковики извлекли штурвал, парашют, приборы на панели самолета, ботинок, педаль, осколки кабины и другие детали с номерами. На месте крушения также были обнаружены подшлемник и часть комбинезона пилота.
Помимо фрагментов самолета ИЛ-2 поисковики подняли останки экипажа. Специалисты обнаружили летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе и стрелка - сержанта Федора Земина.