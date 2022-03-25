Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в оргкомитет празднования 100-летия блаженной кончины святителя Тихона

В состав организационного комитета празднования 100-летия блаженной кончины Патриарха Московского Тихона вошел митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Организационный комитет был учрежден на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, который состоялся 24 марта и был посвящен подготовке празднования 100-летия блаженной кончины Патриарха Московского, святителя Тихона в 2025 году. В состав оргкомитета вошел председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

С полным составом организационного комитета можно ознакомится на официальном сайте Московского Патриархата.

Патриарх Московской Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился в семье потомственного священника в городе Торопце Псковской губернии 19 января 1865 года. После окончания в 1878 году торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию.

11 июня 1888 года Василия Белавина по приказу обер-прокурора Святейшего Синода назначили преподавателем догматического, нравственного и основного богословия в Псковскую духовную семинарию.

В декабре 1891 года был пострижен епископом Псковским и Порховским Гермогеном в монашество с именем Тихона в честь святителя Тихона Задонского. В кафедральном соборе Пскова на следующей день рукоположен в сан иеродиакона, через неделю — в сан пресвитера. 6 мая 1905 года возведен в сан архиепископа.

25 января 1907 года был переведен на Ярославскую кафедру, в конце 1913 года его назначили архиепископом Виленским и Литовским. В июне 1917 года Тихона избрали на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита.

На Всероссийском Поместном Соборе, который восстановил Патриаршество, митрополит Московский Тихон был избран на Первосвятительский Престол. Интронизацию совершили 21 ноября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Святейший Патриарх Тихон скончался в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – 7 апреля 1925 года. Он погребен в московском Донском монастыре.

1 ноября 1981 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей канонизировал Патриарха Тихона в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских.