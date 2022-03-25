Псковичам напомнили, как подать заявку на догазификацию

О том, как жители Псковской области могут подать заявку на догазификацию, рассказали эксперты в рамках круглого стола, который прошел в медиацентре ПАИ 24 марта и был посвящен реализации программы догазификации.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, в настоящее время псковичи могут подать заявки на догазификацию через портал «Госуслуги», через региональные офисы МФЦ или во всех абонентских участках «Газпром межрегионгаз Псков».

Олег Басников также сообщил, что жители Псковской области при помощи специальной мобильной карты могут узнать, входит ли в программу догазификации их населенный пункт. Там же псковичи могут в один клик подать заявку.

Более подробную информацию об этом можно получить в центре клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков», который находится по адресу Рижский проспект, 20, или по телефону: 8 (8112) 59-50-89.

Доведение газа до границ участка по программе догазификации в Псковской области предоставляется бесплатно. Внутри жилого помещения работы выполняются собственником за свой счет.

Специалисты также сообщили, что согласно имеющимся подсчетам, для того чтобы обустроить газ внутри частного дома со всеми разводками, псковичам потребуется порядка 100-105 тысяч рублей.

При этом некоторые категории граждан могут воспользоваться действующими на территории Псковской области мерами социальной поддержки, согласно которым часть затрат на приобретение газового оборудования для догазификации дома могут возместить.

Ранее стало известно, что по программе догазификации к газу в Псковской области уже подключены 745 частных домов.