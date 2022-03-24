Проекты «зеленых» зон по дизайн-коду согласовали несколько псковских торговых центров

Несколько крупных торговых центров в Пскове, которые расположены в зоне типовой городской застройки, согласовали проекты «зеленых» зон на фасадах зданий, где в дальнейшем будут размещены вывески. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Утверждение проектов «зеленых» зон – это 80% работы по приведению в соответствие фасадов зданий согласно дизайн-коду. Таким образом, мы определяем места, где можно повесить вывеску, сохраняя при этом архитектуру здания», – отметил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков и уточнил, что далее будет проведена работа по согласованию самих макетов вывесок.

Согласование предоставленных проектов «зеленых» зон по дизайн-коду получили псковские торговые центры «Европарк» и «Рубин», а также торговые комплексы «Шайба» и «ПИК 60».

В городской администрации напомнили, что по Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова владельцы торговых точек в зоне типовой застройки до 3 июня текущего года должны привести вывески в соответствии с дизайн-кодом.

Для согласования эскиза вывески и её расположения на фасаде здания представители бизнеса должны обратиться с соответствующими документами и заявлением в управление по градостроительной деятельности городской администрации. Список необходимых документов размещен в административном регламенте.

С 3 июня 2020 года в Пскове вступил в силу дизайн-код, который регламентирует внешний вид вывесок торговых точек. В документе прописаны место расположения, правила оформления, вид, варианты крепления вывесок, размеры и другие нюансы.