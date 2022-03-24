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Экономика / Промышленность

Производство электрощитового оборудования планируют запустить в Псковской области к 2024 году

24 марта 2022 года, 11:15

К 2024 году в Псковской области планируют запустить производство трансформаторных подстанций 0,4 – 220 КВ и комплексных распределительных устройств. Соответствующий инвестпроект был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Производство электрощитового оборудования планируют запустить в Псковской области к 2024 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Инвестором проекта по производству электрощитового оборудования выступает Невский энергомеханический завод. Объем предполагаемых финансовых вложений составит около 290 млн рублей. Проект планируют реализовать в один этап. На проектную мощность предприятие выйдет уже в 2024 году.

На производственной площадке под Псковом, как сообщил инвестор, ежегодно будет производиться 300 тонн металлоконструкций для отрытых распределительных устройств 35-220кВ, 100 распределительных устройств с элегазовой изоляцией 6-10 кВ и 500 – с воздушной и элегазовой изоляцией 6-35 кВ, 4 тыс. кв метров утепленных блочно-модульных зданий для закрытых операторских помещений, распределительных устройств и пунктов управления, а также 400 шкафов распределения, релейной защиты, управления и автоматики.

Представители Невского энергомеханического завода также отметили, что рынок сбыта для произведенной продукции обширный: это и энергетика, и промышленность, и нефте- и газодобыча, а также ЖКХ и строительство. Кроме того, инвестор также имеет опыт участия в крупных инфраструктурных проектах, одним из которых выступает строительство моста через Керченский пролив. Инвестор также сообщил о том, что соотношение необходимых для производства импортных и отечественных комплектующих примерно одинаково.

Михаил Ведерников в ходе заседания обратил внимание на важность формирования базы поставщиков на основе отечественного сегмента в сложившихся экономических условиях. Губернатор подчеркнул, что иностранные комплектующие, например, можно заменить продукцией промышленного электротехнического кластера Псковской области.

По итогу обсуждения участники наблюдательного совета одобрили инвестиционный проект. Руководство Невского энергомеханического завода и особой экономической зоны промышленно-производственного типа заключили соглашение о намерениях осуществления производственно-промышленной деятельности в «Моглино».

Губернатор Псковской области, в свою очередь, пожелал инвестору успешного прохождения Экспертного совета. Он заверит, что инвестиционному проекту будет уделено необходимое внимание со стороны региональной исполнительной власти.

Кроме того, Михаил Ведерников также заявил, что несмотря на сложные экономические условия в Псковской области не прекращается работа по привлечению инвестиций. Так, регион предпринимает необходимые меры, которые позволят адаптировать экономику ко всем изменениям.

«Мы как никогда внимательно будем сопровождать уже действующих и потенциальных инвесторов в нашем регионе, чтобы у каждого была возможность комфортно реализовывать свои планы на территории Псковской области», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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