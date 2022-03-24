Металлодетекторы могут появиться в торговых центрах Псковской области

Вопрос установки стационарных металлодетекторов на входах в торговые центры проработают в Псковской области. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в ходе заседания антитеррористической комиссии сообщил о том, что в регионе завершились работы по антитеррористической защищенности крупных региональных торговых центров, формированию паспортов безопасности и усилению систем видеофиксации и оповещения.

Губернатор региона подчеркнул, что в скором времени планируется направить в областную прокуратуру информацию по тем торговым центрам, которые еще не провели паспортизацию и категорирование объектов.

Михаил Ведерников также поручил проработать вопрос установки стационарных металлодетекторов на входах в псковские торговые центры с целью проверки посетителей. По словам главы региона, торговым центрам, оперативно установившим стационарные детекторы, окажут дополнительные меры поддержки.