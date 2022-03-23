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Общество

В Пскове закрылся кинотеатр «Победа»

23 марта 2022 года, 14:00

Старейший городской кинотеатр «Победа» закрыт в Пскове вот уже как две недели. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора киноразвлекательного центра «Волшебный город», в который входят кинотеатры «Смена» и «Победа», Александра Судома.

В Пскове закрылся кинотеатр «Победа»

Фото: ПАИ

Он отметил, что одной из основных причин закрытия кинотеатра «Победа» является уход зарубежных кинокомпаний из России и, как следствие, отсутствие в настоящее время новых кинокартин. Из-за чего и было зафиксировано резкое снижение количества посетителей кинотеатра.

На данный момент не известно, когда старейший кинотеатр Пскова откроется вновь. Александр Судома подчеркнул, что второй кинотеатр «Смена» все еще продолжает свою работу. Так, на следующей неделе в повторный прокат планируют выпустить картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

«Нет такого [большого – ред. ПП] наплыва зрителей. На следующей неделе попробуем запустить в повторный прокат «Брат» и «Брат 2» в «Смене», дальше будем думать уже», – отметил Александр Судома.

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