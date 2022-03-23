О мерах технологического воздействия напомнил YouTube Роскомнадзор

Роскомнадзор напомнил о мерах технологического воздействия, которые могут быть применены в видеохостингу YouTube, принадлежащему американской компании Google LLC. Как отмечается на сайте ведомства, YouTub стал инструментом в антироссийской информационной войне и уже неоднократно подвергал цензуре каналы российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, просветительские проекты, в рамках которых для широкой аудитории освещаются ключевые моменты истории страны.

Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Цензура коснулась каналы РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА Новости. Кроме того, заблокированными оказались страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

По всем этим фактам Роскомнадзор направил требование о прекращении дискриминацию и возвращению свободного доступа к этим каналам, однако, пока они выполнены не были. В этой связи в ведомстве напомнили о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ. В частности, может быть введено замедление работы ресурса или приняты меры по его полной блокировке в России.

Ранее в России уже были заблокированы несколько западных социальных сетей, головная компания которых в свете событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию против россиян. В итоге компания была признана экстремистской и запрещёна на территории России.

Псковские блогеры не исключают, что судьба YouTube может быть аналогичной, но при этом уверяют, что легко найдут новую площадку для размещения своих роликов.

Например, в интервью «Комсомольской правде — Псков» владелец YouTube-канала Flight to Fimi X8 SE 2022 Сергей Мельников заявил: «Альтернативы, думаю, появятся. Какая площадка выстрелит лучше и реально выдержит объем – гадать сейчас бесполезно».

Пожарный из Дедовичского района Валерий Смирнов, который также имеет свой YouTube-канал, заверил, что даже если платформа пропадёт, то ролики снимать он не перестанет. Он их планирует публиковать Яндекс.Дзен и социальной сети «ВКонтакте».