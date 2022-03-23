Горводоканал восстановил водоснабжение на улице Яна Фабрициуса в Пскове

В Пскове на улице Яна Фабрициуса восстановили водоснабжение. Об этом МП «Горводоканал» сообщил в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Решение о выполнении работ по восстановлению водоснабжению специалисты предприятия приняли вечером 22 марта после приезда на место аварии директора «Горводоканала» Константина Болотина. В ходе выезда он предупредил представителей подрядной организации о возможных последствиях данной внештатной ситуации.

Работы по восстановлению водоснабжения на улице Яна Фабрициуса начались утром. В ликвидации аварийной ситуации были задействованы силы аварийно-диспетчерской службы и участка инженерных коммуникации ремонтно-строительной службы. В ходе работ был установлен фланец «Система 2000» диаметром 225 мм и сделано соединение перехода из трубы диаметром 225 мм на полиэтиленовую трубу диаметром 63 мм. После чего специалисты установили бетонные упоры, позволяющие избежать сползания муфты под давлением воды.